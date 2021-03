Pd: Letta, ‘Marcucci? Tra pisani e lucchesi si trova sempre l’intesa’ (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Tra pisani e lucchesi si trova sempre l’intesa”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, risponde ai cronisti al termine dell’incontro con il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Trasil’intesa”. Così il segretario del Pd, Enrico, risponde ai cronisti al termine dell’incontro con il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

