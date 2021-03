Advertising

TV7Benevento : Pd: Delrio, 'disposto ad accompagnare lavoro per soluzione'... - PippaPas : @graziano_delrio #iussoli . Ci si può portare avanti con il lavoro sondando quale Paese e' disposto a prendersi cura di #Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Delrio disposto

Metro

Identitari e alternativi alla Lega Che il neo - segretario non siaa fare sconti all''... Ergo: Marcucci edevono lasciare . Promette che non si intrometterà nella votazione ma è fuori ...... ma solo per la giornata di ieri, tace, ma intende farsi riconfermare a furor di senatore,... Sonoa dialogare con tutti". Parole a dir poco gelide, non aperturiste, senza dire che pure ...Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Sono disponibilissimo ad accompagnare, a fare questo lavoro di istruttoria e di aiuto alla soluzione, per una competizione sana". Lo ha detto Graziano Delrio all'Assemblea ...Per vincere le elezioni contro il centrodestra il Pd deve «comporre una grande alleanza in cui ci sia anche il M5s», ha detto Enrico Letta ...