Orsolini, il Milan prepara l'affondo decisivo (Di martedì 23 marzo 2021) Il Milan avrebbe individuato in Riccardo Orsolini rinforzo ideale per la corsia destra del centrocampo a partire dalla prossima stagione. L'esterno rossoblù, 24 anni, è in scadenza di contratto nel 2024 e potrebbe partire per una cifra intorno ai 18-20 milioni di euro. Orsolini: perché il Milan lo vuole? Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, lo considera l'alternativa perfetta a Saeelemakers sulla corsia esterna di centrocampo. Il giocatore non sta particolarmente brillando nel Bologna di Mihajlovic, che spesso ha criticato le sue prestazioni altalenanti preferendo impiegare Skov Olsen nel suo ruolo.Ciò potrebbe indurre il ragazzo a cambiare aria anche per provare a rientrare nel giro dalla Nazionale dalla quale è momentaneamente uscito. Qualora l'offerta dei rossoneri diventasse realmente concreta, il ...

