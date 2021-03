Ogni Mattina cambia ancora e si dimezza

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 23 marzo 2021) Adriana Volpedi nuovo e, questa volta, si. Dopo Pasqua, il contenitore quotidiano di Tv8 condotto da Adriana Volpe sarà in onda – sempre dal lunedì al venerdì – per sole due ore a fronte delle attuali quattro, a partire dalle 9.45. “Sono felice di darvi la notizia che, dopo l’impresa epica di questi nove mesi di quattro ore di diretta quotidiana,da grande contenitore si trasforma in format! Saremo in diretta per due ore (…) Ringrazio la rete per aver confermato il programma” annuncia via social la conduttrice. Gli ascolti del programma non hanno mai brillato e hanno continuato ad attestarsi sotto l’1% di share anche dopo la rivoluzione dello scorso gennaio. Una ridimensionata era doverosa. Visualizza questo post su ...