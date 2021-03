Michele Bravi emoziona con parole e musica ad Amici Specials: “Ho imparato a convivere con il buio” (Di martedì 23 marzo 2021) E’ stata una puntata davvero speciale, non solo per il nome, ma per i contenuti che sono arrivati da Amici Specials. Nel quarto episodio uscito oggi su Amazon Prime, ospite insieme ai ragazzi della scuola, Michele Bravi che si è esibito con loro e per loro, parlano anche del suo modo di fare musica, delle emozioni, delle parole. E ha raccontato anche della sua geografia del buoi, di come un giorno all’improvviso la sua vita è cambiata per sempre. Parla di uno strappo, di un momento che non può dimenticare: “Il dolore è un fatto, il dolore non ha un senso, va accettato così come è, è una confusione enorme che va ordinata dentro casa” spiega il cantante ai ragazzi di Amici che lo ascoltano con grande attenzione. Perchè è chiaro che Michele quel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 marzo 2021) E’ stata una puntata davvero speciale, non solo per il nome, ma per i contenuti che sono arrivati da. Nel quarto episodio uscito oggi su Amazon Prime, ospite insieme ai ragazzi della scuola,che si è esibito con loro e per loro, parlano anche del suo modo di fare, delle emozioni, delle. E ha raccontato anche della sua geografia del buoi, di come un giorno all’improvviso la sua vita è cambiata per sempre. Parla di uno strappo, di un momento che non può dimenticare: “Il dolore è un fatto, il dolore non ha un senso, va accettato così come è, è una confusione enorme che va ordinata dentro casa” spiega il cantante ai ragazzi diche lo ascoltano con grande attenzione. Perchè è chiaro chequel ...

