Mafia | legali Lombardo | ' Accuse astratte e fumose | suo malgrado diventato caso mediatico' 3

(Adnkronos) - "La chiave di lettura che la difesa sceglie per un inquadramento di carattere generale - dice ancora il legale di Lombardo nell'arringa difensiva -è quella scontata e banale ma l'unica: come amante della giurisdizione io ritengo che debba essere messa in campo, semplicemente l'applicazione del diritto". "Consapevoli che fuori dal diritto, senza il diritto e oltre il diritto non vi è spazio per l'esercizio del potere giurisdizionale - aggiunge Maiello - il diritto la deve fare da padrona anche in questa vicenda". E poi ricorda l'assoluzione in appello di Lombardo, prima dell'annullamento della Corte di Cassazione: "La Corte d'appello ha assolto Lombardo dal patto politico mafioso, cosi ridefinendo la Biblioteca di Babele di borgesiana memoria". L'avvocato Vincenzo Maiello nel corso della lunga arringa difensiva ha anche ...

