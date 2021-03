Mafia: legali Lombardo, ‘Accuse astratte e fumose, suo malgrado diventato caso mediatico’ (3) (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – “La chiave di lettura che la difesa sceglie per un inquadramento di carattere generale – dice ancora il legale di Lombardo nell’arringa difensiva -è quella scontata e banale ma l’unica: come amante della giurisdizione io ritengo che debba essere messa in campo, semplicemente l’applicazione del diritto”. “Consapevoli che fuori dal diritto, senza il diritto e oltre il diritto non vi è spazio per l’esercizio del potere giurisdizionale – aggiunge Maiello – il diritto la deve fare da padrona anche in questa vicenda”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – “La chiave di lettura che la difesa sceglie per un inquadramento di carattere generale – dice ancora il legale dinell’arringa difensiva -è quella scontata e banale ma l’unica: come amante della giurisdizione io ritengo che debba essere messa in campo, semplicemente l’applicazione del diritto”. “Consapevoli che fuori dal diritto, senza il diritto e oltre il diritto non vi è spazio per l’esercizio del potere giurisdizionale – aggiunge Maiello – il diritto la deve fare da padrona anche in questa vicenda”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

