L’Isola dei Famosi 2021, chi è l’eliminato ieri puntata lunedì 22 marzo su Canale 5 (video)? (Di martedì 23 marzo 2021) L’Isola dei Famosi, l’eliminato e i video della puntata di lunedì 22 marzo 2021 su Canale 5. lunedì 22 marzo 2021 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata delL’Isola dei Famosi, continuando quindi la sua corsa verso la finale prevista a maggio. L’edizione 2021 del programma di Canale 5 è condotta da Ilary Blasi, con Massimiliano Rosolino nelle vesti di inviato dall’Honduras. L’appuntamento è per le 21:40 circa su Canale 5. Gli opinionisti in studio per commentare avventure e disavventure dei naufraghi sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (che avrà anche una sorta di ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 23 marzo 2021)deie idelladi22su5.22su5 andrà in onda una nuovadeldei, continuando quindi la sua corsa verso la finale prevista a maggio. L’edizionedel programma di5 è condotta da Ilary Blasi, con Massimiliano Rosolino nelle vesti di inviato dall’Honduras. L’appuntamento è per le 21:40 circa su5. Gli opinionisti in studio per commentare avventure e disavventure dei naufraghi sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (che avrà anche una sorta di ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - 2tonino1 : RT @Soperplesso: L'isola dei vaccini #cinescanzi - LaStampa : L’isola dei famosi, Ilary Blasi spoilera Parasite Island (ma non se ne accorge nessuno) -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Il governo di Sua Maestà protettore di squali, albatros e pinguini sull’isola più remota della Terra Corriere della Sera