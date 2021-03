La lettera dei bimbi dell’asilo di Sotto il Monte al Papu Gomez | “Ci manchi | torna all’Atalanta”

(Di martedì 23 marzo 2021) Nonostante il trasferimento al Siviglia, ilnon ha scordato Bergamo, e i bergamaschi non si sono dimenticati di lui. Come i bambini e le bambinecomunale diilGiovanni XXII che gli hanno scritto un’emozionantein cui auspicano un suo ritorno in nerazzurro., leggendo il bel pensiero, si è commosso e ha deciso di condividerlo con i suoi followers pubblicando una Instagram story: “Ciao, come stai? Come va a Siviglia? – si legge nella– Citanto qui a Bergamo e speriamo che tu possare a giocare nell’Atalanta un giorno, un bacione e un abbraccio da tutti i bambini e le bambined’Infanzia Giovanni ...

Advertising

beppe_grillo : I #vaccini contro le pandemie devono essere un bene comune dell’umanità. Occorre una mossa urgente. La chiedo al Se… - M5S_Europa : La lettera di tre europarlamentari della #Lega alla Commissaria Kyriakides in cui si difende la proprietà intellett… - SkySport : Papu Gomez, la lettera dei bambini di Bergamo emoziona l'attaccante del Siviglia - NDecristofaro : RT @beppe_grillo: I #vaccini contro le pandemie devono essere un bene comune dell’umanità. Occorre una mossa urgente. La chiedo al Segretar… - SlovesHaz : ma avete mai pensato quanto è bello quando qualcuno vi dedica qualcosa: una canzone, una lettera, una poesia, un t… -

Ultime Notizie dalla rete : lettera dei

...lo stesso Prandelli con unarivolta ai tifosi viola , righe scritte di suo pugno per spiegare i motivi della sua decisione. Avrebbe potuto trincerarsi dietro la banale motivazionemotivi ...Inizia così la(è la seconda) che un comitato che racchiude baristi e ristoratori ... "Le chiediamo cortesemente " proseguono " le date delle scadenze per l'erogazione degli aiuti esussidi ...La prima per volere di altri, oggi per una mia decisione – ha ricordato l’ormai ex tecnico dei viola – Nella vita di ciascuno ... ha raccontato l’ex ct della nazionale nella sua lettera d’addio -. La ...La lettera: «Sono venuto qui per dare il 100%, ma appena ho avuto la sensazione che non fosse più possibile, ho deciso questo mio passo indietro» ...