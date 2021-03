Keanu Reeves presto su Netflix con un film dal suo fumetto «Brzrkr» (Di martedì 23 marzo 2021) Inarrestabile Keanu Reeves, che ha fatto centro anche con Brzrkr, il fumetto che la stessa star di Matrix e John Wick ha ideato. Brzrkz, infatti, diventerà un film: Netflix ha acquisito con successo i diritti del fumetto di BOOM! Studios proprio per svilupparne l'adattamento cinematografico. Secondo l’annuncio ufficiale, Keanu Reeves ha firmato un accordo con Netflix, in modo da produrre e interpretare l’adattamento cinematografico del fumetto che, del resto, è disegnato a immagine e somiglianza dell’attore. Secondo quanto riportato da Comingsoon.net, Netflix ha in mente di espandere l’universo di Brzrkr: dopo il film, vorrebbe sviluppare anche una ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 marzo 2021) Inarrestabile, che ha fatto centro anche con, ilche la stessa star di Matrix e John Wick ha ideato. Brzrkz, infatti, diventerà unha acquisito con successo i diritti deldi BOOM! Studios proprio per svilupparne l'adattamento cinematografico. Secondo l’annuncio ufficiale,ha firmato un accordo con, in modo da produrre e interpretare l’adattamento cinematografico delche, del resto, è disegnato a immagine e somiglianza dell’attore. Secondo quanto riportato da Comingsoon.net,ha in mente di espandere l’universo di: dopo il, vorrebbe sviluppare anche una ...

