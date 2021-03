Juventus-Porto, Ronaldo incita il connazionale Pepe: “Gioca, vincerò io e sarà con te in campo” (Di martedì 23 marzo 2021) Nel corso del match dell’Alliaz Stadium tra Juventus e Porto, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021, forse non tutti si sono accorti del siparietto andato in scena tra Cristiano Ronaldo e Pepe. La Uefa, infatti, qualche ora fa, ha pubblicato sull’account Instagram ufficiale della competizione il video in cui l’attaccante bianconero carica ed incita a restare in campo il connazionale difensore biancazzurro: “Gioca! vincerò io e sarà con te in campo”. Le parole di Cr7, però, nono sono state di buon auspico per la ‘Vecchia Signora’, eliminata dai Portoghesi nonostante il ko per 3-2 di Torino. Visualizza questo post su ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Nel corso del match dell’Alliaz Stadium tra, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021, forse non tutti si sono accorti del siparietto andato in scena tra Cristiano. La Uefa, infatti, qualche ora fa, ha pubblicato sull’account Instagram ufficiale della competizione il video in cui l’attaccante bianconero carica eda restare inildifensore biancazzurro: “io econ te in”. Le parole di Cr7, però, nono sono state di buon auspico per la ‘Vecchia Signora’, eliminata daighesi nonostante il ko per 3-2 di Torino. Visualizza questo post su ...

