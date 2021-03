Innovazione, accordo Confapi-Cnr per lo sviluppo di nuove tecnologie per le Pmi (Di martedì 23 marzo 2021) Confapi Napoli e l’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), insieme per lo sviluppo delle Pmi. E’ stato infatti siglato un accordo di collaborazione per la Ricerca e Innovazione che consentira’ di promuovere un fondamentale scambio di conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico tra le parti in ambito imprenditoriale. Il protocollo, firmato dal presidente dell’associazione delle piccole e medie imprese della Citta’ metropolitana di Napoli, Raffaele Marrone, e il direttore dell’ Icar-Cnr, Giuseppe De Pietro, ha l’obiettivo – spiega il presidente Marrone – “di sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio e proporre nuove opportunita’ alle necessita’ di Innovazione industriale delle Pmi del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021)Napoli e l’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), insieme per lodelle Pmi. E’ stato infatti siglato undi collaborazione per la Ricerca eche consentira’ di promuovere un fondamentale scambio di conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico tra le parti in ambito imprenditoriale. Il protocollo, firmato dal presidente dell’associazione delle piccole e medie imprese della Citta’ metropolitana di Napoli, Raffaele Marrone, e il direttore dell’ Icar-Cnr, Giuseppe De Pietro, ha l’obiettivo – spiega il presidente Marrone – “di sostenere loeconomico e sociale del territorio e proporreopportunita’ alle necessita’ diindustriale delle Pmi del ...

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione accordo Imprese, accordo Confapi - Cnr su nuove tecnologie Napoli . Siglato un accordo di collaborazione per la Ricerca e Innovazione che consentirà di promuovere un fondamentale scambio di conoscenze ed esperienze di carattere tecnico - scientifico tra le parti in ambito ...

- 39% di emissioni di gas serra se raddoppia l'attuale tasso di circolarità delle merci ...così all'obiettivo zero emissioni al 2050 previsto dall'Unione europea per rispettare l'Accordo di ... Il PNRR può dare pertanto una spinta importante per superare gli ostacoli che frenano l'innovazione ...

