Il paradiso delle signore 5 anticipazioni | Salvatore e Marcello | problemi in arrivo!

Leggi su tvsoap

(Di martedì 23 marzo 2021) A Il5 è in arrivo un mucchio disul versante della Caffetteria e ovviamente si tratta di questioni che riguarderanno i due soci del locale,Barbieri (Pietro Masotti) eAmato (Emanuel Caserio). Vi sarete accorti dalle puntate in onda in questi giorni che Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) sta cadendo in una rete che non promette di buono, con un “affare” (definiamolo così) che gli viene proposto dal suo amico Girolamo (Sergio Vespertino). Proprio in virtù di questa novità, Giuseppe – nonostante l’attuale titubanza – finirà per chiedere per davvero un prestito a suo figlio, senza peraltro specificare con precisione il motivo della richiesta e scatenando così un dibattito in famiglia. Il...