‘Il cane vale più di un tappeto’. Protestano i toelettatori: “Fateci riaprire” (Di martedì 23 marzo 2021) BOLOGNA – “Pensate che hanno aperto il lavaggio delle auto, dei tappeti o dei piumini, e non laviamo le pellicce dei nostri animali che vivono a casa con noi. È una questione igienico-sanitaria“. Tra le tante categorie messe in ginocchio dalla chiusura dovuta alle restrizioni anti-contagio, una sembra galleggiare in un limbo: quella di chi si prende cura degli animali, i toelettatori. Sono chiusi da fine dicembre e oggi sono in presidio a Bologna sotto la sede della Regione Emilia-Romagna e chiedono di essere considerati attività essenziale, sia “per una questione igienico-sanitaria”, sia perchè “siamo veramente essenziali per il benessere dell’animale e la sua tutela“, spiega Patrizia Silvestri, organizzatrice del sit-in. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) BOLOGNA – “Pensate che hanno aperto il lavaggio delle auto, dei tappeti o dei piumini, e non laviamo le pellicce dei nostri animali che vivono a casa con noi. È una questione igienico-sanitaria“. Tra le tante categorie messe in ginocchio dalla chiusura dovuta alle restrizioni anti-contagio, una sembra galleggiare in un limbo: quella di chi si prende cura degli animali, i toelettatori. Sono chiusi da fine dicembre e oggi sono in presidio a Bologna sotto la sede della Regione Emilia-Romagna e chiedono di essere considerati attività essenziale, sia “per una questione igienico-sanitaria”, sia perchè “siamo veramente essenziali per il benessere dell’animale e la sua tutela“, spiega Patrizia Silvestri, organizzatrice del sit-in.

