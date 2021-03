I prossimi gaming notebook ultrasottili potranno avere finalmente una tastiera meccanica (Di martedì 23 marzo 2021) Cherry, azienda leader nel settore delle tastiere meccaniche dedicate ai gamer, è finalmente riuscita a ridurre le dimensioni delle proprie tastiere meccaniche per laptop, rendendone possibile l’integrazione anche in modelli ultra sottili e permettendo così alla tecnologia di raggiungere un numero sempre maggiore di utenti. Quali saranno i primi laptop ad utilizzare i nuovi switch? Il primo modello di tastiera meccanica per laptop è stato annunciato da Cherry qualche anno fa sul gigantesco MSI GT80 Titan da 18,4 pollici. Il problema è che la dimensione ed il peso massiccio del portatile, uniti al prezzo adatto alle tasche di pochi eletti, non hanno permesso alle tastiere meccaniche di diffondersi sui laptop della maggioranza dei gamer. Cherry è tornata però subito sul banco di lavoro e finalmente ha annunciato una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Cherry, azienda leader nel settore delle tastiere meccaniche dedicate ai gamer, èriuscita a ridurre le dimensioni delle proprie tastiere meccaniche per laptop, rendendone possibile l’integrazione anche in modelli ultra sottili e permettendo così alla tecnologia di raggiungere un numero sempre maggiore di utenti. Quali saranno i primi laptop ad utilizzare i nuovi switch? Il primo modello diper laptop è stato annunciato da Cherry qualche anno fa sul gigantesco MSI GT80 Titan da 18,4 pollici. Il problema è che la dimensione ed il peso massiccio del portatile, uniti al prezzo adatto alle tasche di pochi eletti, non hanno permesso alle tastiere meccaniche di diffondersi sui laptop della maggioranza dei gamer. Cherry è tornata però subito sul banco di lavoro eha annunciato una ...

