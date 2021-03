"I farmacisti non possono vaccinare da soli". Altolà dei medici: dobbiamo esserci noi (Di martedì 23 marzo 2021) Farmacie e farmacisti in campo per aumentare la possibilità di vaccinarsi contro il Covid? Il Dl sostegni lo prevede, ma i medici di bas e hanno alzato subito un muro: non si può fare, troppo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Farmacie ein campo per aumentare la possibilità di vaccinarsi contro il Covid? Il Dl sostegni lo prevede, ma idi bas e hanno alzato subito un muro: non si può fare, troppo ...

Advertising

ilfoglio_it : Coinvolgere i farmacisti nelle vaccinazioni è una scelta giusta, già inserita nei piani del governo. Ma ancora non… - inotg_inot59 : I medici di famiglia non fanno una puntata da quando sono diventati medici come pure i farmacisti. Saranno capaci?… - VSalute4 : Il nuovo DL prevede che i farmacisti possano somministrare direttamente il #vaccino anti #Covid, ma @FNOMCeO non ci… - EnricoFarm : @mrcllznn @QSanit Concordo, secondo me noi farmacisti non siamo preparati a gestire casi di gravi reazioni allergic… - biondoinnocenti : @Uselli_PsyD @GerardoDAmico @RobertoBurioni Noi farmacisti abbiamo un contratto nazionale che ci equipara ai commes… -