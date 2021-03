Guardia di Finanza, cambio al vertice: a Bergamo arriva il colonnello Filipponi (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo tre anni e mezzo, il colonnello Mario Salerno, in promozione al grado di Generale di Brigata, lascia Bergamo per assumere un incarico a Roma al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli subentra il colonnello Marco Filipponi, nato a Foligno nel 1975 e arruolatosi nel Corpo della Guardia di Finanza nel 1993. Il nuovo comandante, proveniente dal Comando Generale di Roma, ha in precedenza svolto servizio al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e diretto, dal 1998 al 2000, la Tenenza, ora Compagnia, di Treviglio. La cerimonia di avvicendamento si è svolta in forma statica presso la caserma sede del Comando Provinciale di Bergamo, alla presenza del Comandante Regionale Lombardia Stefano Screpanti e di una ridotta rappresentanza di militari, nel rispetto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo tre anni e mezzo, ilMario Salerno, in promozione al grado di Generale di Brigata, lasciaper assumere un incarico a Roma al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli subentra ilMarco, nato a Foligno nel 1975 e arruolatosi nel Corpo delladinel 1993. Il nuovo comandante, proveniente dal Comando Generale di Roma, ha in precedenza svolto servizio al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e diretto, dal 1998 al 2000, la Tenenza, ora Compagnia, di Treviglio. La cerimonia di avvicendamento si è svolta in forma statica presso la caserma sede del Comando Provinciale di, alla presenza del Comandante Regionale Lombardia Stefano Screpanti e di una ridotta rappresentanza di militari, nel rispetto ...

Advertising

virginiaraggi : Confiscati beni per 2 mln euro ad Alessandro Virzi, narcotrafficante internazionale. Grazie a Carabinieri, Guardia… - ilreventino : Catanzaro, piattaforma Rex sarà a disposizione della Guardia di Finanza - pasciutig : @EnricoLetta Se le leggi per favorire la moneta elettronica e contrastare l'evasione non vengono accompagnate da un… - SURINOMO : RT @ultimenotizie: Devastazione ambientale attuata per scavare dalle rocce del porto di #Napoli e anche dei Faraglioni di #Capri per prelev… - sehmagazine : #Olbia: 16mila euro nel bagaglio, cittadina tedesca fermata all'Aeroporto “Costa Smeralda”. Sequestro di valuta eff… -