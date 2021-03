Gattuso alla Lazio? Possibile realtà, c’era già stato un contatto prima del Napoli (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo la Gazzetta dello Sport, nel futuro di Gattuso potrebbe esserci la Lazio. Rino Gattuso potrebbe approdare alla Lazio, le indiscrezioni che portano a questa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo la Gazzetta dello Sport, nel futuro dipotrebbe esserci la. Rinopotrebbe approdare, le indiscrezioni che portano a questa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

chiaviello5 : I tifosi del Napoli a furia di criticare Gattuso lo stanno migliorando. Alla fine di tutto sarà lui che dovrà ringr… - Andrea842631710 : @davide_luise Si alla fine si, infatti io ho l’amaro in bocca. Perché secondo me Gattuso non ha gestito bene la pre… - osservatorebn : Avete avuto l'impressione che Gattuso e Inzaghi abbiajo preparato alla morte in confronto con Pirlo? E lo stesso Pi… - Andrea842631710 : @davide_luise Parliamoci chiaro, alla fine Adl si è fatto prendere dalla rabbia come noi. Secondo me ci stava. Fors… - mannychef9 : RT @ruotebucate: Vittoria proprio come quella degli azzurri Domenica Sera! Fedez e la Ferragni rendono onore alla grande partita degli uomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso alla Lazio, Inzaghi attende e spuntano due nomi caldi per la panchina biancoceleste... Uno è Ivan Juric dell'Hellas Verona, ma il profilo che piace di più alla società biancoceleste è senza dubbio quello di Rino Gattuso , in rotta con De Laurentiis al Napoli.

Allegri, Sarri e Spalletti pronti al rientro in panchina ...potrebbe dipendere in parte anche dall'ipotesi di un addio di Pirlo alla Juventus al termine della stagione, ma ancora non c'è nulla di concreto in tal senso. D'altro canto, inoltre, Gennaro Gattuso ...

Napoli, ora su Rino Gattuso tanti si avvicinano al ‘carro di pickipò’ Il Fatto Quotidiano Allegri annuncia il ritorno: da Roma e Juve all'ipotesi estero, tutti gli scenari Le uniche orientate alla conferma, a oggi, sembrano l'Atalanta e le milanesi ... Destino segnato, invece, per Gennaro Gattuso a Napoli: la rimonta Champions non basta a coprire le frizioni con De ...

Serie A alla sosta: è bagarre-Champions, l’Inter sorride senza giocare Si presenta così il campionato di Serie A, giunto alla sosta per le nazionali al termine di un periodo ... hanno fatto un sol boccone del Verona grazie a Malinovskyi e Zapata. Gli azzurri di Gattuso ...

