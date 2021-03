Export vaccini, le nuove regole dell’Ue (Di martedì 23 marzo 2021) Le nuove regole dell’Ue sull’Export dei vaccini. Bruxelles ha deciso di introdurre i principi di reciprocità e proporzionalità. BRUXELLES (BELGIO) – Sono state stabilite le nuove regole sull’Export dei vaccini. Nessun blocco delle esportazioni dei vaccini da parte di Bruxelles, ma l’introduzione dei principi di reciprocità e proporzionalità per avere l’ok dell’Europa alla cessione delle dosi. Tra i criteri da prendere in considerazione prima di accettare la richiesta di un Paese anche la situazione di avanzamento delle immunizzazioni in quello Stato e il rispetto dei contratti da parte della casa farmaceutica. La discussione approfondita nel prossimo Consiglio Europeo Un piano che sarà approfondito nel ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021) Lesull’dei. Bruxelles ha deciso di introdurre i principi di reciprocità e proporzionalità. BRUXELLES (BELGIO) – Sono state stabilite lesull’dei. Nessun blocco delle esportazioni deida parte di Bruxelles, ma l’introduzione dei principi di reciprocità e proporzionalità per avere l’ok dell’Europa alla cessione delle dosi. Tra i criteri da prendere in considerazione prima di accettare la richiesta di un Paese anche la situazione di avanzamento delle immunizzazioni in quello Stato e il rispetto dei contratti da parte della casa farmaceutica. La discussione approfondita nel prossimo Consiglio Europeo Un piano che sarà approfondito nel ...

Advertising

repubblica : ?? Ue riscrive regole su export vaccini: 'Via libera solo se c'e' reciprocita''. Al Consiglio Ue di giovedi' parteci… - fattoquotidiano : VACCINI, RITARDI NELLE CONSEGNE Ue contro AstraZeneca: “Cambiamo meccanismo per l’export vaccini” [LEGGI] - news_mondo_h24 : Export vaccini, le nuove regole dell’Ue - iltirreno : Non otterranno il via libera all'export le aziende farmaceutiche che non onorano i contratti con i 27 - FatimaCurzio : RT @LaStampa: Vaccini, l’Ue detta i tempi sull’export: niente via libera per chi non onora i contratti -