"Era viva, ma l'abbiamo lasciata lì" Francesca morta dopo il primo buco (Di martedì 23 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Francesca è morta per una iniezione fatale di eroina. Gli amici che erano con lei non chiamarono i soccorsi in tempo utile per salvarle la vita. "Se solo avessi insisto di più", racconta una testimone della tragedia Morire per un'iniezione di eroina. Non una qualunque ma la prima e l'unica: quella fatale. È quanto emerge dal racconto di un'amica di Francesca Manfredi, la 24enne bresciana morta per overdose di droga lo scorso 23 agosto durante un festino casalingo degenerato in tragedia. "Volevo chiamare l'ambulanza ma poi ho rinunciato", avrebbe rivelato nel corso di una testimonianza ai giudici incaricati del caso di omicidio preterintenzionale. Tre giorni di droga e alcol poi la tragedia I fatti risalgono alla notte tra il 23 e il 24 agosto scorso. Francesca, 24 ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 marzo 2021) Rosa Scognamiglioper una iniezione fatale di eroina. Gli amici che erano con lei non chiamarono i soccorsi in tempo utile per salvarle la vita. "Se solo avessi insisto di più", racconta una testimone della tragedia Morire per un'iniezione di eroina. Non una qualunque ma la prima e l'unica: quella fatale. È quanto emerge dal racconto di un'amica diManfredi, la 24enne brescianaper overdose di droga lo scorso 23 agosto durante un festino casalingo degenerato in tragedia. "Volevo chiamare l'ambulanza ma poi ho rinunciato", avrebbe rivelato nel corso di una testimonianza ai giudici incaricati del caso di omicidio preterintenzionale. Tre giorni di droga e alcol poi la tragedia I fatti risalgono alla notte tra il 23 e il 24 agosto scorso., 24 ...

