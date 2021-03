Elezioni Roma 2021: nessun passo indietro di Calenda (Di martedì 23 marzo 2021) Carlo Calenda ha intenzione di candidarsi come nuovo sindaco della Capitale. nessun passo indietro quindi da parte del leader di Azione che, come già annunciato, si candiderà come prossimo sindaco durante le Elezioni comunali di Roma 2021. «In questo momento gli unici due candidati siamo io e Raggi», ha spiegato Calenda nel corso di un’intervista rilasciata a Rainews24. Il leader di Azione, sempre durante l’intervento a Rainews24, ha aperto a un fronte largo con il PD. Questa apertura però non è un ripensamento, infatti il polito è convinto di candidarsi come sindaco indipendentemente dalle decisioni prese dal suo ex partito. Carlo Calenda non fa nessun passo indietro sulla sua ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 23 marzo 2021) Carloha intenzione di candidarsi come nuovo sindaco della Capitale.quindi da parte del leader di Azione che, come già annunciato, si candiderà come prossimo sindaco durante lecomunali di. «In questo momento gli unici due candidati siamo io e Raggi», ha spiegatonel corso di un’intervista rilasciata a Rainews24. Il leader di Azione, sempre durante l’intervento a Rainews24, ha aperto a un fronte largo con il PD. Questa apertura però non è un ripensamento, infatti il polito è convinto di candidarsi come sindaco indipendentemente dalle decisioni prese dal suo ex partito. Carlonon fasulla sua ...

