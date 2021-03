Donne | giovani e Sud Il piano di Draghi per il Recovery Fund

Leggi su formiche

(Di martedì 23 marzo 2021) Voglio ringraziare la ministra Mara Carfagna per avere organizzato questo confronto sul Sud e sul programma Next Generation Eu. Ringrazio anche tutte le realtà istituzionali, sociali e universitarie che sono qui per offrire il loro prezioso contributo. Il governo intende condurre una campagna di ascolto diffusa sul tema, come ha già annunciato la ministra in Parlamento. La giornata di oggi va dunque intesa soltanto come un primo passo. Il programma “Next Generation Eu” prevede per l’Italia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni tra i suoi obiettivi. Ciò significa far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-Nord che è fermo da decenni. Anzi, dagli inizi degli anni ’70 a oggi è grandemente peggiorato. Il prodotto per persona nel Sud è passato dal 65% del ...