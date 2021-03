Dantedì, versi di Paolo e Francesca su Palazzo del Podestà a Rimini (Di martedì 23 marzo 2021) RIMINI – I versi del celebre episodio di Paolo e Francesca proiettati in tante lingue, dal tramonto all’alba, su Palazzo del Podestà. Così Rimini festeggerà il Dantedì tra domani e dopodomani. A campeggiare sulla parete saranno infatti le performance dei cento studenti di ventuno Università dei cinque continenti che l’8 marzo hanno abbracciato il mondo live streaming con i versi di Francesca da Rimini recitati nella lingua del loro paese. E cioè da Adelaide, Amsterdam, Barcellona, Bologna, Buenos Aires, Ekaterinburg, Friburgo, Gottinga, Johannesburg, Los Angeles, Madison, Madrid, Mariupol, Msida, New York, Paris, Pesaro, Quito, Ravenna, San Marino, San Paolo, Santiniketan, Shanghai, Siena, Toronto. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) RIMINI – I versi del celebre episodio di Paolo e Francesca proiettati in tante lingue, dal tramonto all’alba, su Palazzo del Podestà. Così Rimini festeggerà il Dantedì tra domani e dopodomani. A campeggiare sulla parete saranno infatti le performance dei cento studenti di ventuno Università dei cinque continenti che l’8 marzo hanno abbracciato il mondo live streaming con i versi di Francesca da Rimini recitati nella lingua del loro paese. E cioè da Adelaide, Amsterdam, Barcellona, Bologna, Buenos Aires, Ekaterinburg, Friburgo, Gottinga, Johannesburg, Los Angeles, Madison, Madrid, Mariupol, Msida, New York, Paris, Pesaro, Quito, Ravenna, San Marino, San Paolo, Santiniketan, Shanghai, Siena, Toronto.

