CT Danimarca | “Eriksen è il cuore della nostra squadra Sapevo che all’Inter avrebbe trovato i suoi spazi”

Kasper Hjulmand CT della Danimarca, ha parlato della centralità del centrocampista dell'Inter, Christan Eriksen, fondamentale nell'economia del suo gioco: "Da tempo, Christian è un giocatore importante per noi, sia dentro che fuori dal campo. È il ritmo e il cuore della squadra quando giochiamo, ma anche fuori dal campo è fondamentale. È un giocatore importante che accogliamo in squadra, la sua presenza è una buona notizia. Sapevo che prima o poi avrebbe trovato i suoi spazi all'Inter, dopo le difficoltà iniziali. È un piacere sentire quanto significhi la Nazionale per Christian. Ha fatto tutto il possibile per esserci ed è davvero felice di poter ..."

