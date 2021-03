Covid, lockdown duro fino al 18 aprile e Pasqua blindata. Merkel: “Situazione complicata” (Di martedì 23 marzo 2021) Emergenza coronavirus, la Germania si chiude: lockdown fino al prossimo 18 aprile e Pasqua blindata. Limitare spostamenti e contatti, messe in streaming. In una conferenza stampa notturna al termine di un lunghissimo incontro con con i presidenti dei Lander, la Cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato il lockdown fino al prossimo 18 aprile. Una scelta che era nell’aria e che era stata anticipata dalla Bild, che aveva riportato alcuni dettagli della bozza del programma che la Merkel ha presentato ai presidenti dei Lander nella giornata del 22 marzo. “Non siamo ancora stati in grado di sconfiggere il virus, non dobbiamo mollare“, ha commentato la Merkel al termine della riunione motivando in ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021) Emergenza coronavirus, la Germania si chiude:al prossimo 18. Limitare spostamenti e contatti, messe in streaming. In una conferenza stampa notturna al termine di un lunghissimo incontro con con i presidenti dei Lander, la Cancelliera tedesca Angelaha annunciato ilal prossimo 18. Una scelta che era nell’aria e che era stata anticipata dalla Bild, che aveva riportato alcuni dettagli della bozza del programma che laha presentato ai presidenti dei Lander nella giornata del 22 marzo. “Non siamo ancora stati in grado di sconfiggere il virus, non dobbiamo mollare“, ha commentato laal termine della riunione motivando in ...

