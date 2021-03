Covid, l’Asl Napoli 2 lancia l’allarme: Dopo il blocco dell’AstraZeneca i tempi di vaccinazione sono triplicati (Di martedì 23 marzo 2021) “Ci scusiamo per i disagi verificatisi in questi giorni, purtroppo si sono sommate una serie di problematiche. Molti cittadini sono venuti presso il centro vaccinale per chiedere informazioni o senza prenotazione; gli anziani, poi, quasi sempre sono accompagnati, determinando un raddoppio delle persone presenti”. Cosi’ il direttore dell’ospedale di Giugliano, Quinto Nunzio. “Inoltre – prosegue – i tempi richiesti per una vaccinazione prima del blocco di AstraZeneca erano 7 minuti, ora si attestano sui 25 minuti. sono tante le persone che, senza necessita’ medica, pretendono la vaccinazione con Pfizer; si sono anche verificati episodi di richieste violente che abbiamo dovuto gestire con le Guardie Giurate. Tutto cio’ rallenta molto le ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) “Ci scusiamo per i disagi verificatisi in questi giorni, purtroppo sisommate una serie di problematiche. Molti cittadinivenuti presso il centro vaccinale per chiedere informazioni o senza prenotazione; gli anziani, poi, quasi sempreaccompagnati, determinando un raddoppio delle persone presenti”. Cosi’ il direttore dell’ospedale di Giugliano, Quinto Nunzio. “Inoltre – prosegue – irichiesti per unaprima deldi AstraZeneca erano 7 minuti, ora si attestano sui 25 minuti.tante le persone che, senza necessita’ medica, pretendono lacon Pfizer; sianche verificati episodi di richieste violente che abbiamo dovuto gestire con le Guardie Giurate. Tutto cio’ rallenta molto le ...

Advertising

capuanogio : ??+++ L'ASL di Milano ferma l'#Inter dopo le positività di #DeVrij e #Vecino. Sospensione di qualsiasi tipo di atti… - BasicLifeSupp : Covid. Raggiunta l’intesa con medici medicina generale per le vaccinazioni agli over 70 - MicheleAnnibale : RT @Simona_Manzini: @mante 23/03/2021 ore 11:00 ASL Romagna: sospese le prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid per le persone con fragi… - Riuk22 : @repubblica Io da scanzi farei una bella querela, visto che lui ha rispettato le regole, la stessa asl lo dice. Per… - BSinfissi : RT @glmdj: Il #TAS conferma #sconfitta a tavolino per l'Ucraina: «Piuttosto che essere in colpa, l'UAF è stata una #sfortunata vittima del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Asl Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE