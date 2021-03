Covid, incontro Draghi-Speranza per fare il punto sul quadro epidemiologico (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi il ministro della Salute Roberto Speranza e i membri del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Secondo fonti governative citate da Ansa, al colloquio non si sarebbe parlato né di nuove misure anti contagio da Covid né della campagna di vaccinazione. Sul tavolo del presidente del Consiglio invece si è fatto il punto sul quadro epidemiologico in Italia con un’analisi delle curve di contagio. Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio Marioha incontrato a Palazzo Chigi il ministro della Salute Robertoe i membri del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Secondo fonti governative citate da Ansa, al colloquio non si sarebbe parlato né di nuove misure anti contagio dané della campagna di vaccinazione. Sul tavolo del presidente del Consiglio invece si è fatto ilsulin Italia con un’analisi delle curve di contagio.

