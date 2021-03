Covid, in Alto Adige al via i test antigenici nasali per gli studenti. L’assessore: “Così si riparte in presenza” (Di martedì 23 marzo 2021) "Allo scopo di garantire la didattica in presenza abbiamo iniziato un progetto pilota per oltre tre settimane, i cosiddetti test antigenici nasali per gli alunni delle scuole elementari, perché crediamo che sia molto importante garantire la didattica in presenza. La nostra provincia è quella che fa più test in Italia, con una media di oltre 10.000 test al giorno". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) "Allo scopo di garantire la didattica inabbiamo iniziato un progetto pilota per oltre tre settimane, i cosiddettiper gli alunni delle scuole elementari, perché crediamo che sia molto importante garantire la didattica in. La nostra provincia è quella che fa piùin Italia, con una media di oltre 10.000al giorno". L'articolo .

