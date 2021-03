Covid, altre quattro zone rosse in Sicilia: scuole chiuse fino al 6 aprile (Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce quattro nuove "zone rosse" in Sicilia. Si tratta dei comuni di Ribera (Agrigento), Serradifalco (Caltanissetta), Trabia, nel Palermitano e Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituiscenuove "" in. Si tratta dei comuni di Ribera (Agrigento), Serradifalco (Caltanissetta), Trabia, nel Palermitano e Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. L'articolo .

