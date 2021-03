**Covid: accordo Merkel-laender, lockdown fino al 18 aprile** (Di martedì 23 marzo 2021) Berlino, 23 mar. (Adnkronos/Dpa) - accordo tra Angela Merkel e i governatori dei laender sull'estensione del lockdown fino al 18 aprile. Al termine di una riunione notturna è stato deciso che tutti i negozi saranno chiusi dall'1 al 5 aprile, in coincidenza con le festività pasquali, e in quei giorni la popolazione sarà invitata a restare il più possibile a casa. "Non siamo ancora stati in grado di sconfiggere il virus, non dobbiamo mollare", ha detto la Merkel al termine della riunione, ammettendo che la situazione è "molto seria", con il numero di contagi da coronavirus che continua ad aumentare. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Berlino, 23 mar. (Adnkronos/Dpa) -tra Angelae i governatori deisull'estensione delal 18 aprile. Al termine di una riunione notturna è stato deciso che tutti i negozi saranno chiusi dall'1 al 5 aprile, in coincidenza con le festività pasquali, e in quei giorni la popolazione sarà invitata a restare il più possibile a casa. "Non siamo ancora stati in grado di sconfiggere il virus, non dobbiamo mollare", ha detto laal termine della riunione, ammettendo che la situazione è "molto seria", con il numero di contagi da coronavirus che continua ad aumentare.

