Cosa vuole dire avere un mindset autoimprenditoriale?

(Di martedì 23 marzo 2021) Molte aziende chiedono oggi ai propri dipendenti diun approccio più imprenditivo, e anche nelle scuole oramai si sente sempre più parlare di formare i ragazzi all’autoimprenditorialità. Il risultato di una buona attività auto imprenditoriale sono nuove opportunità di apprendimento e di business, ma ma anche la creazione di nuove relazioni. Esattamente quello che cercano le imprese e che ognuno di noi dovrebbe continuamente ricercare per rimanere rilevante nel mondo del lavoro. Non è solo una questione di competenze digitali ma di un atteggiamento che rivoluziona completamente la maniera di vivere il lavoro. Ecco i tre elementi che ognuno di noi dovrebbe coltivare perun atteggiamento auto imprenditoriale. Autoconsapevolezza Pensare a se stessi in maniera imprenditiva significa riconoscere le nostre qualità, dare valore alle nostre ...