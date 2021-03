Coronavirus | la road map della Danimarca per uscire dalle restrizioni

(Di martedì 23 marzo 2021) Il governoha in programma di riaprire i ristoranti a partire dal prossimo 6 maggio, ma solo per chi sarà già stato vaccinato. Covid, dal 6 maggio lariapre i ristoranti per i vaccinati su Notizie.it.

... riferiscono i media britannici, sono state pubblicate con il titolo Health Protection (,... Secondo l'attualemap per l'allentamento delle restrizioni, la prima data in cui le persone in ...Si informano tutte le società che, stante la emergenza pandemica da, per poter essere autorizzati a organizzare manifestazioni no stadia e off -i regolamenti gara devono rispettare quanto contenuto nel protocollo organizzativo temporaneo fornito ...Facebook Shares Vacanze all’estero vietate agli inglesi dalla prossima settimana, si potrà lasciare il Paese solo per “giustificato motivo”. Chiunque venga sorpreso a infrangere le regole riceverà una ...Vacanze all'estero vietate agli inglesi dalla prossima settimana, si potrà lasciare il Paese solo per "giustificato motivo". Chiunque venga sorpreso a infrangere le regole riceverà una multa da 5.000 ...