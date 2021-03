Coronavirus, in Veneto balzo dei decessi: 52 nelle ultime 24 ore. La Regione: «Arrivate 83 mila dosi di Pfizer» (Di martedì 23 marzo 2021) La Regione Veneto ha registrato 52 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Coronavirus sul territorio sale a 10.414. Ieri, 22 marzo, i decessi erano stati 14. I nuovi positivi tracciati sono invece 1.966: un numero individuato su 18.353 test molecolari e 25.022 test rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di incidenza dei positivi sui tamponi è al 4,53%. Gli attualmente positivi in Regione sono 39.083, su un totale di 4.399.013 test effettuati fin dall’inizio del monitoraggio. La situazione negli ospedali è in peggioramento: in totale sono 2.013 i pazienti ricoverati con diagnosi da Covid-19 (+55 rispetto a ieri), di cui 260 occupano i letti di terapia intensiva (+16). I dimessi ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Laha registrato 52 nuovi24 ore. Il totale delle vittime legate alsul territorio sale a 10.414. Ieri, 22 marzo, ierano stati 14. I nuovi positivi tracciati sono invece 1.966: un numero individuato su 18.353 test molecolari e 25.022 test rapidi effettuati24 ore. Il tasso di incidenza dei positivi sui tamponi è al 4,53%. Gli attualmente positivi insono 39.083, su un totale di 4.399.013 test effettuati fin dall’inizio del monitoraggio. La situazione negli ospedali è in peggioramento: in totale sono 2.013 i pazienti ricoverati con diagnosi da Covid-19 (+55 rispetto a ieri), di cui 260 occupano i letti di terapia intensiva (+16). I dimessi ...

