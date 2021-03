Corneliani, salvataggio al via dopo mesi di stallo: Investcorp stanzia 7 milioni e sblocca l’intervento di Invitalia (che ne mette 10) (Di martedì 23 marzo 2021) dopo un anno e mezzo di lotte, scioperi e mobilitazioni la Corneliani, azienda mantovana della moda con quasi 500 dipendenti, inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Durante l’incontro del 23 marzo al ministero dello Sviluppo Economico guidato da Giancarlo Giorgetti è stata annunciata ai sindacati la costituzione di una NewCo da parte del fondo del Bahrein Investcorp, azionista di maggioranza dell’azienda, e di Invitalia – l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del Ministero dell’Economia – che investirà 10 milioni di euro. A sbloccare la situazione, in stallo da mesi, il cambio di passo di Investcorp che, dopo vari tentennamenti, ha deciso di mettere sul piatto 7 milioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)un anno e mezzo di lotte, scioperi e mobilitazioni la, azienda mantovana della moda con quasi 500 dipendenti, inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Durante l’incontro del 23 marzo al ministero dello Sviluppo Economico guidato da Giancarlo Giorgetti è stata annunciata ai sindacati la costituzione di una NewCo da parte del fondo del Bahrein, azionista di maggioranza dell’azienda, e di– l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del Ministero dell’Economia – che investirà 10di euro. Are la situazione, inda, il cambio di passo diche,vari tentennamenti, ha deciso dire sul piatto 7...

