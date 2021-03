Come il NYT è stato costretto a cedere la gestione del suo gruppo FB di cucina ai suoi stessi iscritti (Di martedì 23 marzo 2021) Non esistono precedenti per un fatto del genere. In data 16 marzo 2021 su NYT Cooking – gruppo che riunisce più di 76 mila iscritti, nato per veicolare i contenuti che vengono dalla sezione cucina del giornale – è comparso un post in cui il New York Times ha annunciato che non saranno più i suoi redattori a occuparsene. La natura del gruppo è talmente cambiata nel corso del tempo che gestire e moderare i contenuti è diventato un onere troppo grande per i giornalisti, aggiungendo che si cercano «dai 10 ai 20 volontari facenti parte del gruppo che si occupino della moderazione». LEGGI ANCHE >>> Il New York Times ci ricorda cos’era il Movimento 5 Stelle Perché il gruppo Facebook New York Times Cooking diventa dei suoi membri Nel post il cui ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 marzo 2021) Non esistono precedenti per un fatto del genere. In data 16 marzo 2021 su NYT Cooking –che riunisce più di 76 mila, nato per veicolare i contenuti che vengono dalla sezionedel giornale – è comparso un post in cui il New York Times ha annunciato che non saranno più iredattori a occuparsene. La natura delè talmente cambiata nel corso del tempo che gestire e moderare i contenuti è diventato un onere troppo grande per i giornalisti, aggiungendo che si cercano «dai 10 ai 20 volontari facenti parte delche si occupino della moderazione». LEGGI ANCHE >>> Il New York Times ci ricorda cos’era il Movimento 5 Stelle Perché ilFacebook New York Times Cooking diventa deimembri Nel post il cui ...

