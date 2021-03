Cina | Stefania Craxi | ‘problema europeo e nazionale’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Le sanzioni della Repubblica popolare cinese contro 10 deputati europei e 4 entità dell’Unione sono inaccettabili, un mero atto di ritorsione varato per giunta con motivazioni del tutto risibili e infondate. Se vigilare sul doveroso rispetto dei diritti umani equivale a ‘danneggiare gravemente la sovranità e gli interessi della’ è evidente che sussiste un problema gigantesco che non si può e non si deve oltremodo sottacere, tanto nel livelloche in quello nazionale”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, vicepresidente della commissione Esteri di Palazzo Madama. L'articolo proviene da Ildenaro.it.