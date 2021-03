Caso Ares, Giuliana De Sio convocata dai Pm: nuovi sviluppi nelle indagini (Di martedì 23 marzo 2021) Anche Giuliana De Sio sarà ascoltata nell’ambito dell’inchiesta sul Caso Ares condotta dal Pm Carlo Villani e che sta indagando su una possibile istigazione al suicidio ai danni di Teodosio Losito, socio di Ares film suicidatosi a inizio 2019, poco prima dell’ufficiale fallimento della società. A far esplodere il Caso Ares è stata una conversazione avvenuta tra Rosalinda Cannavò (quando era ancora conosciuta solo come Adua del Vesco) e Massimiliano Morra, all’interno della Casa del Grande Fratello. Da quel momento in avanti diversi vip hanno rilasciato testimonianze sul Caso, da Barbara d’Urso a Manuela Arcuri, e diversi di loro sono stati ascoltati in contesto d’indagine. Ciò che il Pm Carlo Villani vuole capire adesso è se, all’interno del contesto della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 marzo 2021) AncheDe Sio sarà ascoltata nell’ambito dell’inchiesta sulcondotta dal Pm Carlo Villani e che sta indagando su una possibile istigazione al suicidio ai danni di Teodosio Losito, socio difilm suicidatosi a inizio 2019, poco prima dell’ufficiale fallimento della società. A far esplodere ilè stata una conversazione avvenuta tra Rosalinda Cannavò (quando era ancora conosciuta solo come Adua del Vesco) e Massimiliano Morra, all’interno della Casa del Grande Fratello. Da quel momento in avanti diversi vip hanno rilasciato testimonianze sul, da Barbara d’Urso a Manuela Arcuri, e diversi di loro sono stati ascoltati in contesto d’indagine. Ciò che il Pm Carlo Villani vuole capire adesso è se, all’interno del contesto della ...

hogsmveade : tenebre e ossa . . . . . zoya sei per caso figlia di ares no chiedo per un’amica - Milly854 : @io1sono1nessuno Esatto quando una persona non ci piace lasciamola perdere invece no dobbiamo attaccarla ecc. Per l… - icarvsplume : RT @POPcornShow_: Raga qui ci sono gli ultimi aggiornamenti sul caso A*res nel caso qualcuno non sia riuscito a seguire il programma di Gil… - POPcornShow_ : RT @POPcornShow_: Raga qui ci sono gli ultimi aggiornamenti sul caso A*res nel caso qualcuno non sia riuscito a seguire il programma di Gil… - Trash20202 : #zengavo #rosiners Parpiglia che continua a far luce sul caso #ares #RosalindaCannavo #rosalinda -