Calcio: Fifa stipula assicurazione su Mondiali Qatar 2022 (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. – (Adnkronos) – La Fifa ha stipulato un'assicurazione per massimo di 900 milioni di dollari per la prossima edizione della Coppa del Mondo di Qatar 2022. Lo rende noto la FederCalcio mondiale nel suo report annuale. Per quell'anno la Fifa prevede di toccare ricavi per 4.666 milioni di dollari, più della metà dei quali dipende dai diritti televisivi. "Il budget annuale 2022 conferma che le aspettative per il 2019-2022 (6,44 miliardi di dollari) saranno pienamente soddisfatte", si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

