Calabria | De Magistris a confronto con i 150 comitati che lo sostengono

(Di martedì 23 marzo 2021) "Ci siamo messi in cammino per cambiare la! Grande partecipazione alla prima riunione, che si è tenuta ieri in via telematica, con i referenti dei circa 150spontanei nati a sostegno...

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Magistris

L'acqua pubblica regionale è tra i punti del programma di Luigi de, candidato alla presidenza della regione. Un impegno per lae le sue comunità che nessuna regione d'...Desi è detto preoccupato per un 'crollo di vaccinazioni a Napoli. Molti non ci vanno a ... Quello che vale per la Lombardia deve valere per la. E chiedo che la si finisca con i ..."Ci siamo messi in cammino per cambiare la Calabria! Grande partecipazione alla prima riunione, che si è tenuta ieri in via telematica, con i referenti dei ...Il prossimo 2 aprile alle 18, si svolgerà in diretta sulla pagina facebook Mare Pulito – Salviamo il Tirreno cosentino, il Dibattito Regionale alla quale prenderanno parte i candidati alla presidenza ...