AstraZeneca? «Non è un vaccino». Il Coronavirus? «Mai isolato» e «creato in laboratorio». Le bufale dell’«esperto» Montanari (Di martedì 23 marzo 2021) Tra le richieste di verifica ricevute via Whatsapp, al numero +393518091911 dedicato alle segnalazioni degli utenti alla sezione Fact-Checking di Open, troviamo un video sul caso del vaccino anti Covid19 di AstraZeneca con protagonista Stefano Montanari ospite di Leonardo Leone. L’intervento è stato condiviso nella pagina Facebook «Dittatura Sanitaria». Stefano Montanari, che si presenta come «esperto di nanopatologie», riporta diverse affermazioni prive di fondamento e non corrispondenti al vero sul vaccino AstraZeneca e il Sars-Cov-2, teorie che piacciono agli ambienti NoVax e del complottismo sulla Covid19. Il video è lungo, al momento basterà prenderne in considerazione almeno la prima metà. Per chi ha fretta Il prodotto realizzato da ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Tra le richieste di verifica ricevute via Whatsapp, al numero +393518091911 dedicato alle segnalazioni degli utenti alla sezione Fact-Checking di Open, troviamo un video sul caso delanti Covid19 dicon protagonista Stefanoospite di Leonardo Leone. L’intervento è stato condiviso nella pagina Facebook «Dittatura Sanitaria». Stefano, che si presenta come «di nanopatologie», riporta diverse affermazioni prive di fondamento e non corrispondenti al vero sule il Sars-Cov-2, teorie che piacciono agli ambienti NoVax e del complottismo sulla Covid19. Il video è lungo, al momento basterà prenderne in considerazione almeno la prima metà. Per chi ha fretta Il prodotto realizzato da ...

Advertising

chetempochefa : 'Quando incontriamo effetti collaterali, magari gravi come è successo con il vaccino AstraZeneca, ma estremamente r… - Adnkronos : #Vaccino #AstraZeneca, a Napoli non si presenta il 60% dei convocati - Adnkronos : #Vaccino #AstraZeneca, a Napoli non si presenta il 60% dei convocati - MariaCr91296123 : RT @Fabio_DeBunker: Decessi #COVID19 di oggi: Regno Unito (17) Italia (386) #AstraZeneca non è un vaccino di serieB. - luisaloffredo28 : RT @paoloborrometi: Provo ribrezzo per le polemiche sul vaccino di @AndreaScanzi Le liste d’attesa sui #Vaccini sono legali, tutti hanno l… -