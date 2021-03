Leggi su databaseitalia

(Di martedì 23 marzo 2021) I risultati di un recenteo statunitense per ilCovid-19 dipotrebbero aver utilizzatonon più rilevanti, sollevando dubbi sull’accuratezza, ha affermato il National Institute of Allergy and Infectious Diseases () degli Stati Uniti. Lunedì, il gigante farmaceutico ha rilasciato promettenti risultati provvisori del suoo statunitense, che ha dimostrato che il proviene da Database Italia.