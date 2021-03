Anticorpi monoclonali | da oggi nel Lazio la sperimentazione al via allo Spallanzani

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anticorpi monoclonali

al via nel Lazio. 'Da oggi inizia la somministrazione endovenosa degliin 16 postazioni che abbiamo messo a disposizione'. Così il direttore sanitario dell'...al via nel Lazio. 'Da oggi inizia la somministrazione endovenosa degliin 16 postazioni che abbiamo messo a disposizione'. Così il direttore sanitario dell'...Il primario di malattie infettive è nella cabina di regia regionale sugli anticorpi monoclonali: il primo invio anche al San Donato è in corso, una cura per la fase iniziale 2 Simone Bezzini "Gli ...Risultati promettenti per il cocktail di anticorpi contro il coronavirus sviluppato dalla società farmaceutica americana Regeneron in collaborazione con Roche.