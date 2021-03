Andrea Zelletta parla di Pierpaolo e della Gregoraci e su Giulia: “Credo proprio che lei abbia rosicato” (Di martedì 23 marzo 2021) Le parole di Andrea Zelletta che hanno fatto arrabbiare i fan dei Prelemi Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Andrea Zelletta sempre stato un grande amico di Pierpaolo Pretelli e di conseguenza anche di Giulia Salemi. Tuttavia, una volta che le luci della casa più spiata d’Italia si sono spente l’ex tronista di Uomini Donne ha fatto infuriare i fan dei Prelemi. Il motivo? In pratica il fidanzato di Natalia Paragoni ha mostrato delle perplessità sul futuro della coppia nata nel reality show di Canale 5. In una recente intervista rilasciata a Il Giornale, il modello pugliese ha provato a cambiare idea, affermando che l’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana devono ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021) Le parole diche hanno fatto arrre i fan dei Prelemi Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente chesempre stato un grande amico diPretelli e di conseguenza anche diSalemi. Tuttavia, una volta che le lucicasa più spiata d’Italia si sono spente l’ex tronista di Uomini Donne ha fatto infuriare i fan dei Prelemi. Il motivo? In pratica il fidanzato di Natalia Paragoni ha mostrato delle perplessità sul futurocoppia nata nel reality show di Canale 5. In una recente intervista rilasciata a Il Giornale, il modello pugliese ha provato a cambiare idea, affermando che l’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana devono ...

