Alluvione in Australia | ragni fuggono verso i centri abitati | video

Marilenapas : RT @RaiNews: In #Australia continua a piovere e il pericolo di inondazioni rimane alto con le autorità che oggi hanno emesso nuovi ordini d… - saveriolakadima : RT @MonEleonora: Nella peggior alluvione che ha colpito l'Australia, le sorti di un emù sono nelle mani di #PaulZammit. Gli animali sono l… - ilconteamar : RT @RaiNews: In #Australia continua a piovere e il pericolo di inondazioni rimane alto con le autorità che oggi hanno emesso nuovi ordini d… - Fester761 : RT @MonEleonora: Nella peggior alluvione che ha colpito l'Australia, le sorti di un emù sono nelle mani di #PaulZammit. Gli animali sono l… - MauroB8 : RT @RaiNews: In #Australia continua a piovere e il pericolo di inondazioni rimane alto con le autorità che oggi hanno emesso nuovi ordini d… -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Australia

Sembrava un film dell'orrore. L'innon ha soltanto seminato distruzione in New South Wales, ma anche provocato la fuga degli insetti, e in particolare dei verso le case e gli alberi. Dall'si ..., dopo l'l'invasione di ragni. Sembra la trama di un film, ma lo scenario surreale è accaduto davvero sotto gli occhi di tutti. I video pubblicati da numerosi utenti non fanno che ...Esercito in campo. E previsioni meteo che non fanno ben sperare, ancora per oggi almeno. L’alluvione in Australia sta interessando un’area molto vasta, in particolare la costa sud-orientale. E la sua ...Non c’è pace per l’ Australia. Prima l’alluvione che ha colpito il New South Wales, poi l’ invasione di milioni di topi e… Leggi ...