A 16 anni è la stella della Germania Under 21 | Moukoko stupisce ancora

(Di martedì 23 marzo 2021) Tanti record, presto uno in più. Youssoufacontinua, inevitabilmente, a far parlare di sé. Per la prima volta è stato convocato dalla Nazionale U21 tedesca, parteciperà agli Europei di ...

Tanti record, presto uno in più. Youssoufa Moukoko continua, inevitabilmente, a far parlare di sé. Per la prima volta è stato convocato dalla Nazionale U21 tedesca, parteciperà agli Europei di ...Cinque presenze complessive, di cui una da titolare, a Belgrado contro laRossa, ovvero la ... nonostante glialla Juve, ma solo inglese). Ora la sosta, il ritorno ad allenarsi in campo e ...L’attaccante del Borussia Dortmund classe 2004 domani debutterà con la Germania, e in allenamento è già tra i migliori. Quando Haaland disse: “Il miglior talento al mondo è lui...” ...A detta del team principal austriaco, la stella a tre punte non arriverà preparata come al ... Ma dare per spacciato il team che domina da ben sette anni è sbagliato. Anche se solo per la gara ...