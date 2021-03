Younes lancia frecciate | “Infastidito dai giudizi | qualcuno si è sbagliato su di me…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 22 marzo 2021) A Napoli ha mostrato solo a tratti il suo enorme potenziale. Aminha scelto di lasciare il club azzurro per provare a rirsi altrove. Il trequartista tedesco si è accasato all'Eintracht Francoforte e in questa stagione ha ottenuto uno score discreto: 3 centri e 2 assist in 19 gare in Bundesliga.FRECCIATAsi è tolo più di un sassolino dalla scarpa e ha colpito duro ai microfoni di Kicker: "Spesso ci si è concentrati solo sul mio uno contro uno e questo mi haperché nel calcio c’è molto di più e per questo cerco di lavorare bene con il pallone anche in altri fondamentali. Cerco di essere diverso per aiutare la mia squadra. Ora c’è un po' di soddisfazione nel mostrare che alcune persone si sono sbagliate sul mio conto". ITA Sport Press.