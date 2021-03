Wall Street positiva, in forte rialzo il Nasdaq (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 32.766 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 3.950 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+2,21%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell’S&P 100 (+1,2%). In particolare, il balzo del Nasdaq è causato dal calo del rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni (attualmente all’1,686%), che ha iniziato la settimana in ritirata rispetto ai massimi di 14 mesi raggiunti la scorsa settimana. Spicca il rally di Tesla, in rialzo del 5% sulla scia di una nota rialzista di Ark Investment Management (ha stimato le azioni di Tesla saliranno a 3.000 dollari entro il 2025). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Seduta in lieveper, con il Dow Jones, che avanza a 32.766 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 3.950 punti. Balza in alto il100 (+2,21%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell’S&P 100 (+1,2%). In particolare, il balzo delè causato dal calo del rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni (attualmente all’1,686%), che ha iniziato la settimana in ritirata rispetto ai massimi di 14 mesi raggiunti la scorsa settimana. Spicca il rally di Tesla, indel 5% sulla scia di una nota rialzista di Ark Investment Management (ha stimato le azioni di Tesla saliranno a 3.000 dollari entro il 2025). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica ...

Guerra fredda tech, Tesla nel mirino della Cina. Una vendetta per Huawei? Tesla potrebbe diventare l'ultima vittima della disputa commerciale tra Cina e Stati Uniti. Venerdì scorso il Wall Street Journal ha rivelato che la casa automobilistica americana è nel mirino delle autorità cinesi, che avrebbero sollevato dubbi rispetto alla privacy; secondo Reuters le auto sarebbero bandite ...

Guerra fredda tech, Tesla nel mirino della Cina. Una vendetta per Huawei? La casa automobilistica statunitense rischia di diventare la prossima vittima del conflitto politico-commerciale tra Usa e Cina.

