Vaccini | Spagna | AstraZeneca è somministrabile fino ai 65 anni

Laha innalzato il limite d'età massimo per il vaccino AstraZeneca, portandolo da 55 a 65 anni. 'Il limite d'età fissato a 55 anni è abolito e il limite è esteso a 65 anni ', ha detto il ministro ...... dopo la sospensione da parte di diversi Paesi europei, come Italia, Germania, Francia e, ... ad esempio suiutilizzati per le campagne vaccinali in Europa'. Ma come funziona il ...Durante il vertice Ue, Italia, Spagna, Francia e Germania chiederanno alla Commissione di essere intransigente con le case farmaceutiche, affinché rispettino i contratti e si possa procedere alla ...La Spagna ha innalzato il limite d'età massimo per il vaccino AstraZeneca, portandolo da 55 a 65 anni. "Il limite d'età fissato a 55 anni è abolito e il limite è esteso a 65 anni ", ha detto il minis.