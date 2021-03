Tommaso Zorzi fa spoiler sul nuovo format dell’Isola dei famosi per errore: “Avrò come ospiti…” (FOTO) (Di lunedì 22 marzo 2021) Tommaso Zorzi sta lavorando ad un nuovo format legato all’Isola dei famosi e, in queste ore, ha fatto involontariamente degli spoiler. Il giovane si è trovato, suo malgrado, al centro di una polemica per aver pubblicato dei contenuti in cui è apparso in compagnia di due ex coinquilini del GF Vip. Molti utenti del web hanno cominciato ad accusare i tre protagonisti di non rispettare le norme anti covid, le quali vietano categoricamente gli assembramenti. Ad ogni modo, per placare sul nascere la polemica, l’influencer ha spiegato subito la situazione. Polemica contro Tommaso Zorzi Dopo la vittoria al GF Vip, la carriera di Tommaso sta avanzando sempre più. A breve, infatti, partirà un nuovo programma di cui l’influencer ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 22 marzo 2021)sta lavorando ad unlegato all’Isola deie, in queste ore, ha fatto involontariamente degli. Il giovane si è trovato, suo malgrado, al centro di una polemica per aver pubblicato dei contenuti in cui è apparso in compagnia di due ex coinquilini del GF Vip. Molti utenti del web hanno cominciato ad accusare i tre protagonisti di non rispettare le norme anti covid, le quali vietano categoricamente gli assembramenti. Ad ogni modo, per placare sul nascere la polemica, l’influencer ha spiegato subito la situazione. Polemica controDopo la vittoria al GF Vip, la carriera dista avanzando sempre più. A breve, infatti, partirà unprogramma di cui l’influencer ...

