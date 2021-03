Temptation Island, Valeria Liberati smentisce Ciavy (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo la notizia che aveva fatto tremare il mondo del web, sulla presunta proposta di matrimonio estemporanea di Ciavy per Valeria Liberati, la ragazza ha deciso di parlarne in prima persona. Tutto sfumato il sogno di vedere la coppia coronare un lungo percorso d’amore: non c’è nessun matrimonio quindi? Ecco che cosa ha detto Valeria a riguardo. Valeria Liberati e Ciavy sono fra le coppie che maggiormente hanno fatto discutere Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo la notizia che aveva fatto tremare il mondo del web, sulla presunta proposta di matrimonio estemporanea diper, la ragazza ha deciso di parlarne in prima persona. Tutto sfumato il sogno di vedere la coppia coronare un lungo percorso d’amore: non c’è nessun matrimonio quindi? Ecco che cosa ha dettoa riguardo.sono fra le coppie che maggiormente hanno fatto discutere Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : Comunque il fatto che non si possa neanche nominare o parlare di Temptation Island mi sembra assurdo. #noneladurso - zazoomblog : Akash Kumar perché a Temptation Island si chiamava Pablo Andreis Romeo - #Akash #Kumar #perché #Temptation - lixvspos : 2) cuba ha detto che pier l’ha lasciata per fare temptation island e che ci sono cose che non vuole dire per privac… - zazoomblog : Ex coppia di Temptation Island confessa di aver subito un aborto spontaneo - #coppia #Temptation #Island #confessa - Novella_2000 : Ex coppia di Temptation Island confessa di aver subito un aborto spontaneo -